Смертность от коронавируса в Италии приближается к показателям 1944 года

Количество летальных исходов в Италии от коронавирусной инфекции может достигнуть уровня времен Великой Отечественной войны.

Количество летальных исходов в Италии от коронавирусной инфекции может достигнуть уровня времен Великой Отечественной войны.

Уже сейчас число смертельных случаев в стране перевалило за 667 тыс. К концу года оно может приблизиться к 700 тыс. — столько итальянцев погибло в 1944 году во время Второй мировой войны, сообщил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.

Он объяснил, что в Италии с каждым годом увеличивается количество людей в возрасте старше 44 лет и уменьшается численность молодежи, сообщает канал Rai3. Пандемия коронавируса еще больше ухудшила картину. Сейчас обстановка приблизилась к критической ситуации.