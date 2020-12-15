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19:47   15 Декабря 2020
Общество

Смертность от коронавируса в Италии приближается к показателям 1944 года

Смертность от коронавируса в Италии приближается к показателям 1944 года

Количество летальных исходов в Италии от коронавирусной инфекции может достигнуть уровня времен Великой Отечественной войны.

Уже сейчас число смертельных случаев в стране перевалило за 667 тыс. К концу года оно может приблизиться к 700 тыс. — столько итальянцев погибло в 1944 году во время Второй мировой войны, сообщил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо.

Он объяснил, что в Италии с каждым годом увеличивается количество людей в возрасте старше 44 лет и уменьшается численность молодежи, сообщает канал Rai3. Пандемия коронавируса еще больше ухудшила картину. Сейчас обстановка приблизилась к критической ситуации.

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#италия #смертность #коронавирус

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