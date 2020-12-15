Ученые решили загадку гигантской структуры в районе Млечного Пути

Секрет происхождения гигантской структуры в районе Млечного Пути раскрыли ученые Тюбингенского университета в Германии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале.

Секрет происхождения гигантской структуры в районе Млечного Пути раскрыли ученые Тюбингенского университета в Германии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале.

Структура в форме песочных часов получила название пузыри eROSITA. Необычная материя может оказаться свидетельством активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, считают специалисты. Рентгеновский телескоп зафиксировал огромное скопление газа, который занимает большую часть неба в Южном полушарии Земли.

Пузыри eROSITA достигают 50 тыс. световых лет в поперечном сечении. Они находятся по обе стороны Галактики и распространяют рентгеновские лучи. Предполагается, что структура возникла из-за релятивистских струй от черной дыры. Для формирования таких пузырей необходима энергия, эквивалентная вспышке в ядре активной Галактики.