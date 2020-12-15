Перемены в руководстве КПРФ могут произойти перед выборами в ГД

ЦК КПРФ является консервативной партией, и ротация в составе не изменит текущую предвыборную стратегию. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

ЦК КПРФ является консервативной партией, и ротация в составе не изменит текущую предвыборную стратегию. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

Согласно полученной информации, КПРФ намерена реализовать кадровые изменения перед парламентскими выборами. По словам Гаспаряна, предыдущие усилия политической партии "освежить" состав не увенчались успехом. Если какие-то кандидаты не будут соответствовать законодательству, Центральный избирком не допустит их до выборов. Политолог уверен, что партия будет вести себя подобным образом до конца, пока не наступит крах.

"Ведь электорат КПРФ совсем не молодеет", — резюмировал Гаспарян в интервью для Nation News.

Ранее телеканал "360" писал, что глава КПРФ пообещал подготовить к Новому году сборник анекдотов про коронавирус.