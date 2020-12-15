Названы главные барьеры для развития экономики России

Экономика России оказалась под беспрецедентным давлением в 2020 году. О главных трудностях финансового сектора рассказал депутат Госдумы Сергей Жигарев.

Экономика России оказалась под беспрецедентным давлением в 2020 году. О главных трудностях финансового сектора рассказал депутат Госдумы Сергей Жигарев.

Отечественному финансовому сектору пришлось столкнуться с рядом беспрецедентных факторов давления, сообщил парламентарий в эфире радиостанции "Говорит Москва". В первую очередь, трудности возникли из-за пандемии коронавируса. Параллельно трудности возникли из-за обвала нефтяных цен и санкционной политики Запада - введенные несколько лет назад ограничения замедлили восстановление.

Несмотря на ряд негативных трендов, российской экономике удалось не допустить реализации негативных прогнозов. Экономика избежала обвала благодаря значительной финансовой "подушке безопасности" в Фонде национального благосостояния. За счет этих средств выплачивать пособия и субсидии, а также компенсированы выпадающие прибыли.