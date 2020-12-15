Билл Гейтс заявил о "худших" месяцах борьбы с коронавирусом

Прогноз по эпидемиологической обстановке в мире дал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Прогноз по эпидемиологической обстановке в мире дал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Будущие четыре месяца — полгода могут стать "худшими" за все время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. Причиной станет всплеск заболеваемости в зимний период. Избежать этого можно было за счет ношения средств индивидуальной защиты, Гейтс рассказал об этом в интервью CNN.

"Если бы мы следовали правилам в отношении ношения масок и соблюдения дистанции, то мы могли бы избежать большого процента этих смертей", — заметил он.

Ситуация в Соединенных Штатах действительно напряженная. За все время борьбы с распространением заболевания COVID-19 там заразилось 16 958 845 граждан. При этом на поправку пошли 9 879 331 человек и скончалось 308 335 пациентов.