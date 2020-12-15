19:10 15 Декабря 2020Политика
Борис Грызлов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Бориса Грызлова, который 15 декабря отмечает 70-летие. Кроме того, глава государства направил председателю высшего совета "Единой России" поздравительную телеграмму.
В ней Путин отметил высокие профессиональные качества и ответственный подход к решению задач Бориса Грызлова. Также поздравления с юбилеем политическому деятелю направили спикер Госдумы Вячеслав Володин и генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.