Минск опередил Литву в санкционных ударах после угроз «Белоруськалию»

«Белорусская нефтяная компания» приняла решение приостановить экспорт нефтепродуктов через литовский Клайпедский порт, что, возможно, стало ответной мерой на возможные санкции против Минска со стороны Вильнюса.

«Белорусская нефтяная компания» приняла решение приостановить экспорт нефтепродуктов через литовский Клайпедский порт, что, возможно, стало ответной мерой на возможные санкции против Минска со стороны Вильнюса.

Об этом сообщает информационное издание Baltnews, отмечая, что от Литвы, чье руководство заняло по отношению к Минску враждебную позицию, уходят крупнейшие белорусские партнеры.

Таким образом, отмечает автор материала, Белоруссия не стала дожидаться пока Литва примет в отношении ее предприятий экономические санкции, и приняла заблаговременные меры. Отказавшись от услуг литовской компании Klaipedos naftа. Которая занимается транзитом нефти через порт Клайпеды, Минск первым нанес ощутимый удар по экономике Литвы.

Ранее к властям Литвы с просьбой ввести санкции против «Белоруськалия» обратилась бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая после выборов из Минска в Вильнюс.

Призывы лидера белорусской оппозиции к литовским властям прокомментировал экономист Сергей Шиптенко, который напомнил, что санкции, о который попросила Тихановская, в первую очередь нанесут вред литовской экономике.

Если бы Вильнюс решился ввести ограничения в отношении «Белоруськалия», порт Клайпеды потерял бы четверть своего грузооборота.

«Литва всегда была заинтересована в том, чтобы переваливать белорусские насыпные грузы. Это весьма прибыльный бизнес, и Клайпедский порт традиционно на этом специализировался», — подчеркнул белорусский экономист.

Но Минск, по его словам, не стал ждать, чем Вильнюс ответит на призывы Светланы Тихановской и первым нанес удар по экономике Литвы. Его решение отказаться от услуг компании Klaipedos naftа повлечет за собой серьезные последствия не только для конкретно этой нефтяной компании, но и для всего Клайпедского порта, занимающегося перевалкой транзитных белорусских грузов в Европу.

Напомним, ранее эксперты и политологи сообщили о том, что страны Балтии уже ощутили неприятные последствия от переориентации российских транзитных грузов из прибалтийских портов в отечественные.

Например, потери Латвии из-за потери российского грузопотока оказались настолько ощутимыми, что латвийское Министерство сообщение обратилось к Минтрансу России с письмом, в котором попросило принять меры, чтобы остановить падение грузопотока через свои порты. Как заявил по этому поводу член Совета Федерации Алексей Пушков, Рига «за что боролась на то и напоролась». Ее экономические потери от переориентации российского грузопотока стали прямым следствием недружественной политики Латвии по отношению к РФ на международных площадках – ПАСЕ, ОБСЕ и других.