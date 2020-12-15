Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:47   15 Декабря 2020
Политика

Болгарский политик Младенов может стать спецпредставителем ООН в Ливии

Болгарский политик Младенов может стать спецпредставителем ООН в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш выдвинул кандидатуру болгарского политика Николая Младенова на пост спецпредставителя организации в Ливии.

Предложение назначить Младенова главой Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) поступило еще в середине ноября. Однако на тот момент болгарский дипломат был специальным координатором по ближневосточному мирному процессу. Как объяснил председатель Совбеза ООН Джерри Матджила, перестановку нельзя было осуществить, пока на должность Младенова не найдут замену, пишет ФАН.

Членам Совета Безопасности ООН дали сутки для рассмотрения кандидатур. Если возражений не последует, то болгарский политик будет назначен на соответствующий пост.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ливия #антониу гутерреш #МООНПЛ #Николай Младенов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров