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18:41   15 Декабря 2020
Происшествия

Российские силовики помогли предотвратить теракт в Цхинвале

Российские силовики помогли предотвратить теракт в Цхинвале

Злоумышленник собирался совершить преступление в столице Южной Осетии, но его задержали сотрудники Комитета государственной безопасности вместе с коллегами из России.

Правоохранители во время досмотра дома предполагаемого преступника обнаружили у него огнестрельное оружие, несколько магазинов с патронами, три ножа, а также две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ и одно сигнальное устройство, сообщает пресс-служба КГБ страны.

Организатора несостоявшегося теракта задержали для выяснения всех деталей события. Сейчас силовики устанавливают, есть ли у подозреваемого сообщники. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#фсб #кгб #южная осетия

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