Российские силовики помогли предотвратить теракт в Цхинвале

Злоумышленник собирался совершить преступление в столице Южной Осетии, но его задержали сотрудники Комитета государственной безопасности вместе с коллегами из России.

Злоумышленник собирался совершить преступление в столице Южной Осетии, но его задержали сотрудники Комитета государственной безопасности вместе с коллегами из России.

Правоохранители во время досмотра дома предполагаемого преступника обнаружили у него огнестрельное оружие, несколько магазинов с патронами, три ножа, а также две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ и одно сигнальное устройство, сообщает пресс-служба КГБ страны.

Организатора несостоявшегося теракта задержали для выяснения всех деталей события. Сейчас силовики устанавливают, есть ли у подозреваемого сообщники. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.