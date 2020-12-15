Путин заявил о близости российского и сербского народов

Президент России Владимир Путин отметил завершение укладки мозаики в храме св. Саввы.

Президент России Владимир Путин отметил завершение укладки мозаики в храме св. Саввы.

Российский лидер отметил, что многие поколения сербов мечтали о строительстве этого храма. Люди хотели увековечить память о святом Савве, который основал Сербскую православную церковь.

Савва также был ее первым архиепископом, патриотом, просветителем и родоначальником национальной литературы.

Ранее телеканал "360" писал, что Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72.