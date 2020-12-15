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18:28   15 Декабря 2020
Политика

Путин заявил о близости российского и сербского народов

Путин заявил о близости российского и сербского народов

Президент России Владимир Путин отметил завершение укладки мозаики в храме св. Саввы.

Российский лидер отметил, что многие поколения сербов мечтали о строительстве этого храма. Люди хотели увековечить память о святом Савве, который основал Сербскую православную церковь.

Савва также был ее первым архиепископом, патриотом, просветителем и родоначальником национальной литературы.

Ранее телеканал "360" писал, что Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72.

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#россия #путин #сербия

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