18:28 15 Декабря 2020Политика
Путин заявил о близости российского и сербского народов
Президент России Владимир Путин отметил завершение укладки мозаики в храме св. Саввы.
Президент России Владимир Путин отметил завершение укладки мозаики в храме св. Саввы.
Российский лидер отметил, что многие поколения сербов мечтали о строительстве этого храма. Люди хотели увековечить память о святом Савве, который основал Сербскую православную церковь.
Савва также был ее первым архиепископом, патриотом, просветителем и родоначальником национальной литературы.
Ранее телеканал "360" писал, что Сербия поблагодарила Россию за подаренные танки Т-72.