Спецместа для отказывающихся носить маски пассажиров появятся у "Аэрофлота"

Специальные места для пассажиров, которые не хотят носить защитные маски, появятся в самолетах "Аэрофлота".

Специальные места для пассажиров, которые не хотят носить защитные маски, появятся в самолетах "Аэрофлота".

Авиакомпания накануне объявила об усилении контроля за соблюдением гражданами мер безопасности, в частности, ношением средств индивидуальной защиты. Поэтому на бортах появятся специальные места для тех, кто отказывается носить маски. Об этом сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров", — объяснила она.

Мера является вынужденной, однако при этом она соответствует мировой практике, напомнила Спивакова. Ношение маски — обязательное условие полета в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Ее также необходимо носить во время посещения людных мест и проезда в наземном и подземном общественном транспорте.