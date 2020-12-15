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18:06   15 Декабря 2020
Общество

Воробьев закрыл мусорный полигон "Ядрово" в Подмосковье

Воробьев закрыл мусорный полигон "Ядрово" в Подмосковье

Жители Волоколамска почти 40 лет жаловались на неприятный запах вблизи мусорного полигона "Ядрово". Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев решил эту проблему и закрыл свалку.

Всего 39 мусорных полигонов было в Московской области. Власти региона постепенно прекращают работу этих свалок. Мусор с этих полигонов доставляют на комплекс переработки отходов "Храброво", объяснил Воробьев.

"В этом году мы закроем все — ни одной городской свалки не будет в Московской области", — заявил губернатор в комментариии телеканалу "360".

Новые комплексы исключают неприятный запах и загрязнение окружающей, а именно — рек и водоемов, обратил особое внимание глава региона. По словам Воробьева, правительство Московской области поставило себе задачу рекультивировать все мусорные свалки в регионе.

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