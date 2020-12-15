Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в 95-й квартал, сам же украинский лидер является "Кровавым Клоуном", заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в 95-й квартал, сам же украинский лидер является "Кровавым Клоуном", заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

По его словам, 2020 год стал для Украины очередным "адом". Журавко надеется, что украинскую власть станут представлять достойные люди, которые хотят мира и процветания для государства и граждан. Однако, по мнению экс-депутата, все остается на своих местах.

"Коррупция осталась, хаос остался, развал экономики и хозяйства во всех сферах. Война продолжилась, унося с собой тысячи смертей. Рождаемость упала, смертность растет", — говорит Алексей Журавко.

Зеленский только усугубил ситуацию, подчеркнул Журавко.

"Наших братьев россиян назвал "агрессорами". Мир, который он обещал принести, не принес. Одним словом, просто Кровавый Клоун", — отметил бывший депутат.

Журавко указал, что президент Украины "вылизывает неприглядные места" Европе и США, а страну он превратил "в концлагерь и пятую колонну". Алексей Журавко выразил огромную надежду на то, что все плохое, приносящее упадок и горе, останется в 2020 году.

"А все, что было хорошее, прекрасное, пусть перейдет в Новый Год!", — заключил бывший депутат.

Журавко ранее называл шаги Запада для развала Украины. По его словам, Незалежная стала наглядным примером колониальной политики, передавал телеканал "360".