Бывший посол СССР в Румынии скончался на 93-м году жизни

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников скончался в возрасте 92 лет.

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников скончался в возрасте 92 лет.

Бывший посол СССР в Румынии Евгения Тяжельников умер в 92-летнем возрасте. Он считался одним из выдающихся сподвижников коммунизма.

Тяжельников прошел почти все ступеньки комсомольца в СССР, после чего стал первым секретарем ЦК ВЛКСМ. При нем зарождалось строительство легендарного БАМа. Более того, Тяжельников возглавлял отдел агитации и пропаганды в ЦК партии. Причина смерти бывшего посла СССР в Румынии не сообщалась.