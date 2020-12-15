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17:54   15 Декабря 2020
Общество

Бывший посол СССР в Румынии скончался на 93-м году жизни

Бывший посол СССР в Румынии скончался на 93-м году жизни

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников скончался в возрасте 92 лет.

Бывший посол СССР в Румынии Евгения Тяжельников умер в 92-летнем возрасте. Он считался одним из выдающихся сподвижников коммунизма.

Тяжельников прошел почти все ступеньки комсомольца в СССР, после чего стал первым секретарем ЦК ВЛКСМ. При нем зарождалось строительство легендарного БАМа. Более того, Тяжельников возглавлял отдел агитации и пропаганды в ЦК партии. Причина смерти бывшего посла СССР в Румынии не сообщалась.

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#чп #смерть #Тяжельников

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