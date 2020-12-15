Назначение нового главы USAID может обернуться кризисами для многих стран

Главой Агентства США по международному развитию (USAID) может стать Саманта Пауэр, которая настояла на американском вмешательстве в дела Ливии.

Главой Агентства США по международному развитию (USAID) может стать Саманта Пауэр, которая настояла на американском вмешательстве в дела Ливии.

Во времена, когда президентом США был Барак Обама, Пауэр настояла на вмешательстве в Ливию. США под предлогом гуманитарной помощи тогда ввели войска, но все закончилось бомбардировками и зверским убийством ливийского лидера, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Пауэр до сих пор говорит о необходимости внешнеполитических инициатив, направленных на возвращение статуса "незаменимости" Вашингтона. Существует опасность, что Пауэр на посту главы USAID только усугубит кризисы в тех странах, в которых она раньше и спровоцировала хаос.

Демократ Джо Байден ранее дал американцам обещания, выполнить которые будет сложно. Политологи считают, что команда Байдена может действовать только на разрушение, передавал телеканал "360".