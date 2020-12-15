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17:45   15 Декабря 2020
Политика

Назначение нового главы USAID может обернуться кризисами для многих стран

Назначение нового главы USAID может обернуться кризисами для многих стран

Главой Агентства США по международному развитию (USAID) может стать Саманта Пауэр, которая настояла на американском вмешательстве в дела Ливии.

Во времена, когда президентом США был Барак Обама, Пауэр настояла на вмешательстве в Ливию. США под предлогом гуманитарной помощи тогда ввели войска, но все закончилось бомбардировками и зверским убийством ливийского лидера, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Пауэр до сих пор говорит о необходимости внешнеполитических инициатив, направленных на возвращение статуса "незаменимости" Вашингтона. Существует опасность, что Пауэр на посту главы USAID только усугубит кризисы в тех странах, в которых она раньше и спровоцировала хаос.

Демократ Джо Байден ранее дал американцам обещания, выполнить которые будет сложно. Политологи считают, что команда Байдена может действовать только на разрушение, передавал телеканал "360".

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#сша #ливия #пауэр

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