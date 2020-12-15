Азаров назвал задачи, поставленные США перед марионеточной властью Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что выполнение достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе блокируется нынешними украинскими властями, которые действуют по указке США.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что выполнение достигнутых ранее договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе блокируется нынешними украинскими властями, которые действуют по указке США.

Свое мнение Николай Азаров высказал, выступая на заседании круглого стола временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ и защите суверенитета.

По словам экс-премьера, после произошедшего на Украине в 2014 году государственного переворота, там установилась марионеточная власть, которая находится в полной зависимости от США.

«Поэтому многие разговоры относительно «нормандских форматов» или Минских соглашений — их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы», — приводит слова Азарова РИА Новости.

Также экс-премьер выразил мнение, что было бы наивно надеяться на то, что какие-либо переговоры могут убедить «марионеточную власть» Украины изменить ее нынешнюю политику. А действия нынешних властей Украины, по его мнению, нацелены не на развитие государства, а на выполнение сугубо прикладной задачи:

«Постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны — постоянно совершать враждебные действия», — объяснил Азаров задачи, поставленные перед Киевом западными кураторами.

Напомним, государственный переворот на Украине произошел в феврале 2014 года в результате продолжительных массовых протестов на майдане, которые раскачивались и подогревались по западным технологиям проведения «цветных революций».

В результате действующий президент Украины Виктор Янукович, был вынужден бежать из страны, и власть перешла к лидерам Майдана.

Донбасс, отказавшийся признать законность смены власти в Киеве провел референдум, по результатам которого объявил о независимости Луганской и Донецкой народных республик от остальной Украины. В ответ Александр Турчинов — занимавший тогда должность исполняющего обязанности президента Украины, объявил о начале так называемой АТО (антитеррористической операции) - военной операции, которая продолжается уже семь лет. По данным ООН, за время вооруженного конфликта на Востоке Украины погибло не менее 15 тысяч человек.