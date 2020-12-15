Политолог Волга рассказал, во что бы превратился СССР сегодня

Союз Советских Социалистических Республик был бы сейчас самой передовой страной в мире, если бы не распался, не справившись с кризисом 1980-х годов.

Союз Советских Социалистических Республик был бы сейчас самой передовой страной в мире, если бы не распался, не справившись с кризисом 1980-х годов.

По мнению политика и общественного деятеля Василия Волги, которое он высказал в беседе с изданием «Украина.ру», распад СССР стал закономерным итогом развивавшихся в стране процессов, как, например, гибель «Титаника» закономерно последовала за столкновением судна с айсбергом.

«Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении», — считает эксперт.

По его словам, Советский Союз не распался бы, если бы его государственные деятели и простые советские граждане не совершили то огромное количество ошибок, которое они совершили. Но главной причиной распада великой страны стала утрата веры в то, что коммунистическое общество может быть построено, считает Волга.

В свое время, напомнил политик, великая православная идея, провозгласившая Москву Третьим Римом, привела к рождению Великой Российской Империи, а в ХХ веке идея создания на земле Царствия Божьего – коммунизма – привела к рождению СССР. При этом в данном случае сама идея коммунистического общества имела сугубо русский окрас.

Но к концу 1980-х годов вера народа в то, что коммунизм будет построен угасла, а руководство СССР продолжало изображать веру в коммунистическое будущее. Народные массы же даже не пытались изображать, что верят властям и только пересказывали друг другу анекдоты про «кремлевских старцев».

«Я хочу сказать, что первопричиной крушения любой империи, в том числе и СССР, есть потеря веры народов в Национальную Идею», — объяснил Волга.

Но, если бы этого не случилось, если бы Советскому Союзу удалось пережить этот идеологический кризис и социалистический строй устоял бы, сейчас наш народ жил бы в самой передовой стране в мире, уверен политик.