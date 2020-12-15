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19:05   15 Декабря 2020
Россия

Политолог Волга рассказал, во что бы превратился СССР сегодня

Политолог Волга рассказал, во что бы превратился СССР сегодня

Союз Советских Социалистических Республик был бы сейчас самой передовой страной в мире, если бы не распался, не справившись с кризисом 1980-х годов.

По мнению политика и общественного деятеля Василия Волги, которое он высказал в беседе с изданием «Украина.ру», распад СССР стал закономерным итогом развивавшихся в стране процессов, как, например, гибель «Титаника» закономерно последовала за столкновением судна с айсбергом.

«Мог ли СССР не погибнуть? Мог, если бы процессы, которые привели к его гибели, двигались бы в противоположном направлении», — считает эксперт.

По его словам, Советский Союз не распался бы, если бы его государственные деятели и простые советские граждане не совершили то огромное количество ошибок, которое они совершили. Но главной причиной распада великой страны стала утрата веры в то, что коммунистическое общество может быть построено, считает Волга.

Политолог Волга рассказал, во что бы превратился СССР сегодня

В свое время, напомнил политик, великая православная идея, провозгласившая Москву Третьим Римом, привела к рождению Великой Российской Империи, а в ХХ веке идея создания на земле Царствия Божьего – коммунизма – привела к рождению СССР. При этом в данном случае сама идея коммунистического общества имела сугубо русский окрас.

Но к концу 1980-х годов вера народа в то, что коммунизм будет построен угасла, а руководство СССР продолжало изображать веру в коммунистическое будущее. Народные массы же даже не пытались изображать, что верят властям и только пересказывали друг другу анекдоты про «кремлевских старцев».

«Я хочу сказать, что первопричиной крушения любой империи, в том числе и СССР, есть потеря веры народов в Национальную Идею», — объяснил Волга.

Но, если бы этого не случилось, если бы Советскому Союзу удалось пережить этот идеологический кризис и социалистический строй устоял бы, сейчас наш народ жил бы в самой передовой стране в мире, уверен политик.

Политолог Волга рассказал, во что бы превратился СССР сегодня

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