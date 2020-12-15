Кадры с частым кашлем Байдена вызвали панику в соцсетях США

Состояние здоровья избранного президента США Джо Байдена обеспокоило зрителей и журналистов, которые смотрели видео с выступления политика в соцсетях.

Состояние здоровья избранного президента США Джо Байдена обеспокоило зрителей и журналистов, которые смотрели видео с выступления политика в соцсетях.

Один из зрителей подсчитал, что за 14 минут выступления Байден прокашлялся 17 раз. Пользователи посоветовали ему выпить воды, чтобы не пугать избирателей. Одна женщина отметила, что в условиях пандемии Байден нарушил правила, кашляя в кулак, а не в сгиб локтя.

Политические обозреватели отметили, что Байден довольно часть кашляет во время выступлений, но на это раз все было слишком похоже на проблемы со здоровьем.

Ранее телеканал "360" писал, что Байден дал американцам обещания, выполнить которые будет сложно.