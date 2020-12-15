"Тюрьма для совести и свободы слова": журналист Кот о Facebook и YouTube

Жители России нуждаются в альтернативе иностранным социальным сетям. Таким образом получится избежать манипуляций Запада сознанием наших граждан.

Жители России нуждаются в альтернативе иностранным социальным сетям. Таким образом получится избежать манипуляций Запада сознанием наших граждан.

Такое мнение выразил политический эксперт Юрий Кот. Он прокомментировал требование Федеральной торговой комиссии Соединенных Штатов к популярным социальным сетям и компаниям предоставить данные об осуществляемых ими операциях. Запросы направлены Facebook, Amazon, YouTube LLC, WhatsApp Inc, Twitter Inc и другим.

Социальные сети повсюду преследуют своих пользователей. Они делают это при помощи приложений на мобильных телефонах. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Эксперты и в прошлом заявляли: американские социальные сети собирают сведения о людях

"Когда Запад предлагал нам эту "конфетку" под названием интернет, нам рассказывали, что это свобода слова и убеждений, возможность выражать свое мнение, а в результате втюхали нам абсолютную тюрьму для совести, чести и той же свободы слова", — завил Кот в комментарии Nation News.

Он объяснил, что мнением и сознанием россиян пытаются манипулировать. С подобными вещами необходимо бороться, заявил Кот. На фоне сложившейся ситуации следует сделать выбор и начинать развивать собственные сервисы.

"Когда-то мы блоху подковали, а сейчас и свой интернет создадим. Нам нужны свои, альтернативные YouTube-площадки. Тот же Rutube, который уже есть, сырой и недоработанный проект", — напомнил Кот.

Россиянам необходимо обратить внимание на отечественные сервисы, бросить все силы на их популяризацию. Эксперт объяснил это тем, что РФ не может оставаться на задворках Сети. Поэтому следует создавать альтернативы таким площадкам, как Facebook, Twitter, Instagram из соображений безопасности.