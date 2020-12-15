Российские регионы могут поучаствовать в конкурсе "Мастера гостеприимства"

Россиянам предложили принять участие в проекте "Мастера гостеприимства", регионы страны соревнуются за право проведения полуфиналов конкурса в 2021 году.

Россиянам предложили принять участие в проекте "Мастера гостеприимства", регионы страны соревнуются за право проведения полуфиналов конкурса в 2021 году.

Первый сезон конкурса "Мастера гостеприимства" принимали в Туле, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде. Губернаторы ЯНАО, Самарской и Калининградской областей — наставники конкурса — призвали россиян к участию в проекте и поделились опытом проведения первого полуфинала.

В конкурсе региональных площадок может поучаствовать любой регион России, но есть определенные требования. Основным условием является решение конкурсантами реальных задач развития туристической отрасли. Кейсы участников конкурса передадут руководителям территорий, принимавших полуфинал.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что в регионе много талантливых людей, калининградцы оказались в числе финалистов конкурса. Он уточнил, что регион поможет реализовать проекты-победители. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в регионе появятся "новый точки притяжения туристов". Руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов озвучил планы развития туристического кластера на Полярном Урале и выразил поддержку конкурсу "Мастера гостеприимства".

Проекты конкурса получили поддержку на разных этапах, три лучших были выбраны Ростуризмом для дальнейшего внедрения и сопровождения. Организаторы конкурса высказали благодарность регионам за теплый прием.

Заявку на конкурс может подать любой желающий в возрасте старше 18 лет. Срок окончания регистрации – 15 января 2021 года.