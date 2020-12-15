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16:39   15 Декабря 2020
Происшествия

Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов

Умер первый мэр Томска Геннадий Коновалов

Экс-руководитель города Томск Геннадий Коновалов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Семья умершего мужчины позднее сообщит о месте и времени проведения похорон общественного деятеля. Коновалов занимал свой пост в период с 1993 по 1996 год, передают местные СМИ. Именно при нем должность получила наименование "мэр".

Коновалов родился в ноябре 1945 года на территории Казахской ССР. Позднее он окончил Томский инженерно-строительный институт и в 1990 году стал первым заместителем председателя Томского горисполкома. Знавшие его люди отмечали, что бывший глава города смог сохранить работоспособность коммуникаций населенного пункта в 1990-е годы.

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