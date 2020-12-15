Соглашение по сдерживанию цен на сахар и масло могут подписать 16 декабря

Производители и ретейлеры могут подписать соглашение по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар уже 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Производители и ретейлеры могут подписать соглашение по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар уже 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявлял, что соглашение будет подписано до 20 декабря. СМИ, ссылаясь на источники, в свою очередь, называли дату подписания соглашения 18 декабря. Теперь же стало известно, что производители могут договориться с торговыми сетями еще раньше.

Внимание на рост цен на основные категории продуктов питания 9 декабря обратил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что повышение цен на продовольствие не связано с пандемией, а вызвано попыткой участников рынка подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования ситуации на продовольственном рынке. Глава правительства также утвердил состав межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары.