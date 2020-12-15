Украинский депутат обвинил Зеленского в бездействии по Донбассу

За прошедший год президент Украины не реализовал стратегию достижения мира на Донбассе.

Несколько дней назад посол России в США Анатолий Антонов писал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский и его администрация не могут решить вопрос с вооруженным конфликтом на Донбассе. Действительно, с момента заключения парижских соглашений (9 декабря 2019 года) прошел год, а мира в ДНР и ЛНР до сих пор нет.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» народный депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что для Владимира Зеленского этот год «прошел впустую».

«Действительно, это год [2020] потерянных возможностей. На Зеленского были большие надежды, он должен был поменять политику внутри Украины по отношению к Донбассу. Ведь такой концентрации власти, как в руках Зеленского, не было ни у одного украинского президента. Шанс был, но Зеленский им не воспользовался. <…> Следующая встреча в Берлине после парижских соглашений не состоялась, договоренности не были реализованы. И коронавирус тут не при чем», — заявил парламентарий.

Спикер посетовал, что сейчас трудно предсказать, когда пройдет следующая встреча в нормандском формате. Зеленский может получить титул недееспособного и неэффективного президента в части достижения мира на Донбассе и реализации какой-либо стратегии урегулирования вооруженного конфликта.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. Стороны приняли совместное коммюнике. В нем подчеркивается, что выполнение минских соглашений остается основой для работы в «нормандском формате».

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».