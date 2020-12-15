"Праздник новогодней елки" в Петербурге из-за коронавируса пройдет онлайн

Традиционный предновогодний детский праздник в Санкт-Петербурге в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведут онлайн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Традиционный предновогодний детский праздник в Санкт-Петербурге в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проведут онлайн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Большая часть новогодних и рождественских торжеств в Петербурге пройдет в онлайн-формате. В рамках "Праздника новогодней елки" маленьких петербуржцев ждет телевизионный спектакль-ледовое шоу "Снежная королева" с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Бережной в главной роли.

"Мы должны устроить праздник, чтобы у всех горожан, особенно у детей, было новогоднее настроение. Благодаря современным технологиям новогодняя сказка придет в каждый дом", — цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что каждый школьник с первого по четвертый класс по традиции в преддверии Нового года получит подарок. Это будут книжки-раскраски с заданиями по мотивам представления "Снежная королева" и наборы цветных карандашей. Их уже начали развозить по школам.