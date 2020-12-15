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16:14   15 Декабря 2020
Общество

Песков изменил план работы из-за подготовки к пресс-конференции Путина

Песков изменил план работы из-за подготовки к пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что скорректировал свой режим работы из-за подготовки к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Несколько традиционных брифингов Пескова с журналистами отменены из-за подготовки пресс-секретаря главы государства к итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Ранее он заявил, что предстоящее мероприятие обещает быть продолжительным и насыщенным.

Владимир Путин проводит итоговые пресс-конференции с 2001 года. Исключением стал период, когда он занимал пост премьер-министра России.

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