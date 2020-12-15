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16:08   15 Декабря 2020
Политика

Победа Байдена в США может привести к усилению агрессии вокруг РФ

Победа Байдена в США может привести к усилению агрессии вокруг РФ

Глава КПРФ Геннадий Зюганов предположил, как победа демократа Джо Байдена в США может повлиять на отношение Вашингтона к Москве.

Во время предвыборной кампании кандидат на пост президента США от Демократической партии заявлял, что считает Россию соперником для Соединенных Штатов, передает телеканал "360".

Зюганов полагает, что после вступления новоизбранного президента в должность, на постсоветском пространстве развернется очередная агрессия, направленная против России.

Коллегия выборщиков США по результатам голосования определила будущего президента страны. Байден опередил действующего президента Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Об этом сообщала "Парламентская газета".

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#россия #сша #байден

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