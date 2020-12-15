16:08 15 Декабря 2020Политика
Победа Байдена в США может привести к усилению агрессии вокруг РФ
Глава КПРФ Геннадий Зюганов предположил, как победа демократа Джо Байдена в США может повлиять на отношение Вашингтона к Москве.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов предположил, как победа демократа Джо Байдена в США может повлиять на отношение Вашингтона к Москве.
Во время предвыборной кампании кандидат на пост президента США от Демократической партии заявлял, что считает Россию соперником для Соединенных Штатов, передает телеканал "360".
Зюганов полагает, что после вступления новоизбранного президента в должность, на постсоветском пространстве развернется очередная агрессия, направленная против России.
Коллегия выборщиков США по результатам голосования определила будущего президента страны. Байден опередил действующего президента Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Об этом сообщала "Парламентская газета".