Меркель рассказала, когда в Германии наладится ситуация с коронавирусом

Ситуация в ФРГ нормализуется уже к осени. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на встрече со студентами.

Ситуация в ФРГ нормализуется уже к осени. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на встрече со студентами.

Как рассказала Меркель, вернуться к нормальной жизни граждане смогут уже осенью 2021 года, если все получится с вакциной. Канцлер ФРГ обратила внимание, что зима будет непростая.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной", — сказала Ангела Меркель.

Кроме того, в Минздраве Германии предположили, что к концу лета от COVID-19 будут привиты 60 процентов жителей страны. По мнению эпидемиологов, порог в 60-70% является оптимальным для того, чтобы остановить неконтролируемое распространение заболевания среди населения.