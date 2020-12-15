15:51 15 Декабря 2020Политика
Лукашенко рассказал о стоимости белорусской вакцины от COVID-19
Стоимость разработки вакцины от коронавирусной инфекции составит 5 млн белорусских рублей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Стоимость разработки вакцины от коронавирусной инфекции составит 5 млн белорусских рублей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он очень рад инициативе ученых, которые намерены создать собственную вакцину от коронавируса в Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что "надо браться за это и не бояться".
Разработка препарата будет стоить порядка 5 млн белорусских рублей, что не является большой суммой. Глава государства считает, что такое решение обязательно окупится, передает БелТА.
Медик объяснил, как обезопасить себя при походе на каток в пандемию. Специалист посоветовал избегать переохлаждения дыхательных путей, передавал телеканал "360".