Взрыв газа в многоэтажке Красноярска мог произойти из-за самогоноварения

Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Красноярске. По предварительной версии, ЧП произошло из-за самогонщика, сообщил источник ФАН.

Два человека получили ожоги в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Красноярске. По предварительной версии, ЧП произошло из-за самогонщика, сообщил источник ФАН.

Хлопок бытового газа произошел в квартире многоквартирного жилого дома по улице Парашютная, последующего горения в результате инцидента не произошло.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома. Серьезных разрушений здание при взрыве не получило. Сейчас сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства происшествия.

Мощный взрыв прогремел в жилом доме Ставрополя в середине ноября. За ним последовал пожар, уничтоживший две квартиры, сообщал ФАН.