Министр, спикер, партийный лидер: Борис Грызлов отмечает 70-летие

Автор крылатых фраз про «оборотней в погонах» и «парламент — не место для дискуссий» встретил юбилей во внешнеполитическом качестве. «Политика Сегодня» вспомнила основные вехи его карьеры.

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает один из самых ярких персонажей российской политики — Борис Грызлов. Возглавлявший МВД, парламент страны и правящую партию, он входил в число лидеров государства, являясь по сути четвертым человеком во властной вертикали. Ныне полпред президента в контактной группе на Украине, он остается на политическом фронте, в гуще смыслов и событий.

Родившись на краю страны, во Владивостоке, детство и молодость Борис Грызлов провел в Ленинграде. Окончил технический вуз, став радиоинженером. Трудился в ПО «Электронприбор», вступил в партию, был избран коллегами, оценившими его рассудительность, председателем профкома. Возможно, именно это и был его первый шаг в большую политику.

В 90-е, как и многие люди с головой и без страха изменить свою жизнь, совмещал работу на производстве с бизнесом. Интересны названия его фирм: «Борг» и «BG», названные так в его честь. В 1999 году возглавил бурно стартовавшее «Единство» в Петербурге, то есть, по сути, стоят у истоков будущей «партии власти», а не примкнул к ней позже, когда это уже явно сулило политические выгоды.

В том же году он был избран депутатом Госдумы. Импозантный внешне, человек, которого «любила камера», здравомыслящий, он смог сделать мощную карьеру и в думских коридорах власти. С ходу возглавил фракцию «Единства» в нижней палате российского парламента. Совмещал политическую практику с теорией, стал кандидатом политических наук, защитив диссертацию.

В 2001 году произошел новый резкий поворот в судьбе Бориса Грызлова, он возглавил МВД, оказавшись единственным в истории России гражданским министром, без погон генерала. Назначивший Грызлова Владимир Путин не скрывал, что этот шаг был «чисто политическим». Интересно, что министр быстро снискал известность и уважение масс.

Именно он первым изрек крылатую фразу, ушедшую в народ: «Оборотни в погонах». Сказал это Борис Грызлов, будучи министром внутренних дел России, на фоне громких разоблачений в начале 2000-х годов. Тогда страна обсуждала целую серию уголовных дел по поводу коррупции в рядах федеральных структур МЧС и МВД.

Фраза восходит к сериалу советских времен «Рожденная революцией». Фильм, снятый, вероятно, по инициативе пиар-служб внутренних органов (пиарщики существовали всегда), прославлявший, даже романтизировавший милицию, тем не менее был сделан удачно и стал широко популярен. Одна из серий так и называлась — «Оборотни», где говорилось о банде, которая преступала закон, надев форму милиции.

И как раз Грызлов не побоялся эту форму испачкать — в 2003 году была арестована целая группа сотрудников московского уголовного розыска, которые создали преступную группу. Пользуясь безнаказанностью своего положения, они шантажировали частных предпринимателей, использовали методы рэкетиров, а тем, кто отказывался платить, подбрасывали наркотики и оружие.

Главным фигурантом дела был генерал-лейтенант Владимир Ганеев, начальник управления безопасности МЧС России. Высокий пост не стал для него охранной грамотой, отступника приговорили сразу к 20 годам заключения, подельники получили от 15 до 20 лет. Даже убийцы получают сроки обычно меньше. Возможно, сыграл свою роль тот факт, что дело широко освещалось в СМИ, и порка была показательной.

В силовом ведомстве Грызлов запомнился тем, что изжил «палочную» систему в ГАИ, запретив оценивать работу инспекторов по числу правонарушений, выявленных на дороге. Также он предложил создать суворовское училище для детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Впрочем, случались у него и неоднозначные решения. Так, он подписал приказ №870, разрешив применять к митингующим россиянам жесткие карательные меры, вплоть до расстрела.

В 2002 году — новый зигзаг биографии, Бориса Грызлова вернули в политику, причем сразу председателем высшего совета правящей партии. Чувствуется, Борис Вячеславович был в те годы нарасхват. Любопытно, что вплоть до 2003 года он оставался еще и министром, совмещая МВД и политику. А накануне нового, 2004 года был избран спикером Госдумы (правда, на суд депутатов была вынесена только его кандидатура).

Политолог, руководитель «Бакстер групп» Дмитрий Гусев на просьбу оценить политический портрет Бориса Грызлова, прежде всего вспомнил еще одну его культовую фразу:

«Пик карьеры Грызлова пришелся, конечно, на работу в Госдуме, когда он был спикером в течение двух сроков. Таким образом он оказался одним из лидеров правящей партии и возглавлял парламент страны. Конечно, самое знаменитое его высказывание на посту председателя нижней палаты, что парламент — это не место для дискуссий», — вспомнил собеседник ПС.

В бытность Грызлова спикером парламента, в стране проходили самые яркие и мощные митинги, случился 2011 год и даже были попытки «оранжевых» революций. Законодательные пробелы обернулись тем, что улицы и площади заполнили недовольные граждане. Депутаты под началом Грызлова бросились латать бреши.

«Российский парламент оппозиция назвала «бешеным принтером», настолько быстро там принимались законопроекты. — говорит Гусев. — Однако при Грызлове в Думе тем не менее шла очень большая и серьезная дискуссия по самым острым вопросам в жизни страны. Несмотря на такую его позицию. Самые мощные споры в парламенте, где дискуссии он считал неуместными. И в этом грызловский парадокс».

Впрочем, автор этого парадокса к началу второго десятилетия этого века снизил темпы своего политического аллюра. В декабре 2001 года он сам, добровольно — что нечасто случается с деятелями на таких должностных высотах — оставил пост председателя Госдумы России и даже сдал свой депутатский мандат. Он считал, что возглавлять парламент более, чем два срока подряд, неправильно.

Сейчас он, как и Виктор Черномырдин когда, после своей отставки с поста премьер-министра отправлен на Украину. Ссылка ли это? Вряд ли, учитывая, сколько сложный узел пытается развязать Борис Грызлов у нашего южного соседа, он входит в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины. В сущности, он сейчас на «передовой» во всех смыслах этого слова, и именно здесь его политический опыт столь необходим.