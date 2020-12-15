Кравчук публично обвинил Порошенко в разжигании войны на Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу напомнил о причинах, которые привели к нынешней ситуации на востоке страны и назвал человека, виновного в произошедшем.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на переговорах ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по Донбассу напомнил о причинах, которые привели к нынешней ситуации на востоке страны и назвал человека, виновного в произошедшем.

Об этом Кравчук заявил в интервью газете «Факты». В частности, он напомнил, что активные боевые действия в Донбассе начались не при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, а при его предшественнике – Петре Порошенко

«Я критикую Порошенко и фракцию "Европейская солидарность". Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — заявил Кравчук.

По его словам, Порошенко и его сторонники, которые сейчас резко критикуют действующие власти Украины, сами, находясь у руля страны, допустили множество ошибок. Поэтому, вместо того, чтобы искать виноватых, им нужно сначала (посмотреть в зеркало».

Например, припомнил Кравчук, именно Порошенко принял документы, которые, по мнению украинской делегации, только мешают в переговорном процессе.

«Я от них часто слышу: «Мы сделали то-то и то-то, мы очистили часть территории, а Зеленский ничего не сделал». И задаю им вопрос: при ком начиналась война? — подчеркнул Кравчук, обращаясь к Порошенко. — Почему вы не смогли остановить войну, почему приняли документы, которые мешают нам сегодня выполнять наши полномочия? Ну, наберитесь мужества и ответьте. Но вместо этого раздаются только обвинения».

Говоря о документах, принятых Порошенко, которые «мешают» Украине вести переговоры, Кравчук, видимо имеет в виду Минские соглашения, подписанные во второй редакции в 2015 году. Киев уже не раз заявлял о необходимости переписать Минские соглашения или хотя бы изменить порядок выполнения прописанных там пунктов. Однако Минские соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе были утверждены Советом Безопасности ООН и остаются единственной «дорожной картой» для достижения мира в регионе.