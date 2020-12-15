Освобожденные Шугалей и Суэйфан получили материальную поддержку от Пригожина

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан получили финансовую поддержку в размере 18 млн рублей от петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан получили финансовую поддержку в размере 18 млн рублей от петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

В пресс-службе компании "Конкорд" в ответ на запрос журналистов издания "Правда.ру" подтвердили, что деньги вернувшимся из Ливии социологам были перечислены. Кроме того, в публикации отмечаются стойкость и мужество, проявленные россиянами во время заключения в нелегальной тюрьме "Митига".

"Добрый день. Деньги были получены Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в полном объёме вчера в течение двух часов после публикации заявления пресс-службы. Никаких условий не выдвигалось. Материальная поддержка была оказана Евгением Викторовичем двум российским гражданам, ставшим примером смелости, мужества и стойкости не только для миллионов россиян, но и всего мира", — говорится в сообщении пресс-службы «Конкорда».

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года отправились в Ливию для проведения социологического исследования. Несмотря на то, что у социологов были все необходимые документы для нахождения на территории североафриканской страны, они были похищены боевиками и помещены в нелегальную тюрьму "Митига", которую контролируют представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, официального обвинения российским гражданам предъявлено не было.