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15:33   15 Декабря 2020
Происшествия

Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на 450 тыс. евро за утечку данных

Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на 450 тыс. евро за утечку данных

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) приняла решение о взыскании после сбоя соцсети Twitter в 2019 году.

Инстанция пояснила, что сбой в приложении для операционной системы Android повлек за собой утечку некоторой части "защищенных" сведений в открытый доступ. Произошедшее стало первой санкционной мерой против Twitter после вступления в силу положения ЕС по защите данных в 2018 году.

Также ирландское ведомство рассматривает более 20 дел, которые связаны с работой международных американских компаний на европейском информационном рыночном пространстве.

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#штраф #twitter #DPC

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