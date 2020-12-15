15:33 15 Декабря 2020Происшествия
Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на 450 тыс. евро за утечку данных
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) приняла решение о взыскании после сбоя соцсети Twitter в 2019 году.
Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) приняла решение о взыскании после сбоя соцсети Twitter в 2019 году.
Инстанция пояснила, что сбой в приложении для операционной системы Android повлек за собой утечку некоторой части "защищенных" сведений в открытый доступ. Произошедшее стало первой санкционной мерой против Twitter после вступления в силу положения ЕС по защите данных в 2018 году.
Также ирландское ведомство рассматривает более 20 дел, которые связаны с работой международных американских компаний на европейском информационном рыночном пространстве.