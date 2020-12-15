Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на 450 тыс. евро за утечку данных

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) приняла решение о взыскании после сбоя соцсети Twitter в 2019 году.

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) приняла решение о взыскании после сбоя соцсети Twitter в 2019 году.

Инстанция пояснила, что сбой в приложении для операционной системы Android повлек за собой утечку некоторой части "защищенных" сведений в открытый доступ. Произошедшее стало первой санкционной мерой против Twitter после вступления в силу положения ЕС по защите данных в 2018 году.

Также ирландское ведомство рассматривает более 20 дел, которые связаны с работой международных американских компаний на европейском информационном рыночном пространстве.