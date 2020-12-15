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15:24   15 Декабря 2020
Происшествия

Жена Сергея Шакурова опровергла сообщения о госпитализации актера

Жена Сергея Шакурова опровергла сообщения о госпитализации актера

Сообщения о госпитализации Сергея Шакурова не соответствуют действительности. Об этом заявила жена актера Екатерина. По ее словам, сейчас он находится на съемках.

Женщина напомнила, что Шакуров заразился COVID-19 в октябре, после у него развилась пневмония, тогда он действительно был вынужден лечь в больницу. После выписки он долечивался дома и соблюдал строгий карантин.

Ранее коронавирусом заболел худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт. К счастью, болезнь протекала в легкой форме. Вместе с ним коронавирусной инфекцией заразилась и его супруга, пишет URA.RU.

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#госпитализация #коронавирус #шакуров

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