Летописец Ванги связал ее предсказание о "пяти двойках" с пандемией SARS-CoV-2

Летописец Ванги считает, что в предсказаниях прорицательницы о пяти "двойках" речь идет о дате 22.12.2020. В этот день должно случиться что-то важное, считает журналист.

Летописец Ванги считает, что в предсказаниях прорицательницы о пяти "двойках" речь идет о дате 22.12.2020. В этот день должно случиться что-то важное, считает журналист.

Журналист и летописец Ванги Сергей Косторной предположил, что в этот день произойдет сильнейшая вспышка на Солнце. Она повлияет на поведение и разум людей негативным образом, считает Косторной и приводит слова Ванги, которая говорила, что и на солнышке погреемся, и "черной тенью падет Солнце".

Косторной предположил, что Ванга, предупреждая об этой дате, говорила именно о коронавирусе. Летописец добавил, что если человечество продолжит гонку за деньгами и войны, то мир может охватить еще одна страшная пандемия.

Ученые действительно прогнозируют 21 и 22 декабря мощную вспышку на нашем светиле, но это вряд ли повлияет на психику людей так, как повлияла пандемия. Об этом заявили эксперты программы "На самом деле", где выступал летописец Косторной.

Журналист также назвал конкретную дату, когда пандемия коронавируса отступит. По его словам, это может случиться 20 марта будущего года.