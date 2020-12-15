"Биокад" получил разрешение на производство вакцины "Спутник V"

Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила разрешение на производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила разрешение на производство вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

О выдаче регистрационного удостоверения рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.