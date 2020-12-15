Настоятель храма стал жертвой грабителей в Ленобласти

Злоумышленники напали на дом настоятеля храма в Гатчинском районе. Священнослужителя избили и ограбили. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Злоумышленники напали на дом настоятеля храма в Гатчинском районе. Священнослужителя избили и ограбили. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Правоохранители Гатчинского района разыскивает преступников, которые напали на настоятеля храма. Нападение было совершено в частном доме мужчины. Родственник священнослужителя обратился в полицию.

По предварительным сведениям, потерпевшего избили и надели наручники. После этого у него отобрали мобильный телефон и ключи от сейфа. Сейчас на месте происшествия работает полиция, личности нападавших устанавливаются.