Зюганов назвал страну бывшего СССР, где произойдет следующая революция

Ею может стать близкий сосед России, на территории которого зачинщики "цветных" революций имеют собственные интересы.

Геннадий Зюганов, бессменный лидер КПРФ и депутат Госдумы, убежден, что на территории постсоветского пространства вскоре стоит ждать новых общественных волнений и даже революции. Источником неприятностей, по мнению парламентария, станет новый президент США, демократ Джозеф Байден. По результатам голосования выборщиков он обогнал действующего главу государства Дональда Трампа. С 20 января 2021 года демократ официально вступит в полномочия 46-го президента Соединенных Штатов.

По мнению Зюганова, Байден смотрит на Россию, как на «врага номер один» для США. В прошлом он занимал должность вице-президента в команде Барака Обамы, который не упускал возможности захватить «чужой интеллектуальный потенциал и рынок», напомнил председатель коммунистической партии.

В беседе с «Политикой Сегодня» Геннадий Зюганов дал прогноз, какая страна бывшего СССР станет главной мишенью для Вашингтона после церемонии инаугурации Байдена.

«Я считаю, что после начала президентского срока Джо Байдена ситуация будет обостряться по всему периметру постсоветского пространства. Но, по сути, речь идет об Украине. Прежде всего, Донбассе. У американцев в политике есть одна особенность: пока не "додушат", не отпустят. Поэтому надо быть сильными, умными, успешными, и никто нам не будет страшен», — убежден коммунист.

Байден не забудет уроков, которые преподал ему бывший начальник Обама, добавил Зюганов. 44-й президент Соединенных Штатов в течение восьми лет правления был инициатором многочисленных экономических ограничений против России. По оценке депутата Госдумы, тогда страна «чуть не захлебнулась». Теперь, когда Россия «выплыла», на горизонте появилась новая угроза.

«Те санкции накладывали Обама и Байден. Они же отвечали за все провокации вдоль наших [российских] границ, еще и за революции на Украине. Там Байден бывал чаще, чем в любой другой стране. Поэтому сейчас, когда он заявил, что главный противник США – это Россия, он будет использовать все методы, чтобы нас душить. Инструментарий у них [в США] богатый. Они сумели нагнуть национальный капитал в лице Трампа и поставили под сомнение свою судебную систему», — сообщил Зюганов.

Председатель ЦК КПРФ назвал Байдена и Обаму «специалистами высшего класса по информационным манипуляциям и цветным революциям», которые посадили у власти на Украине националистов. Если Москва не обратит на это внимания, то новый президент Соединенных Штатов со своей администрацией «всерьез займется» Россией, подытожил депутат.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, почему Джо Байден так трепетно относится к Украине. Главной причиной являются личные финансовые интересы демократа и его сына Хантера на территории страны.