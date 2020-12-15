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14:58   15 Декабря 2020
Россия

Глава Роспотребнадзора объявила о стабилизации ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора объявила о стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с заболеванием коронавирусом в России стабилизировалась. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она подчеркнула, что стабильность «очень хрупкая», поэтому нужно продолжать соблюдать меры безопасности».

Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, несколько дней подряд не фиксируется рост заболевших. Так, за последние сутки выявлено 26 689 новых случаев, накануне было -  27 328 заболевших COVID-19. Хотя на прошлой неделе число превышало 29 тысяч.

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#россия #роспотребнадзор #общество #попова #коронавирус

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