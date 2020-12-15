Правительство РФ продлевает выдачу бесплатных лекарств от коронавируса

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило срок выдачи лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19.

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило срок выдачи лекарств для амбулаторного лечения от COVID-19.

В ближайшее время регионам поступят дополнительные средства на закупку лекарств. В общей сложности из бюджета страны будет выделено почти 2,8 млрд рублей. Мишустин подчеркнул, что данные меры позволят обеспечить лечение всем россиянам, заразившимся коронавирусом.

"Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей", — сказал глава кабмина.

В России уже началась массовая вакцинация от коронавируса. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице прививку от COVID-19 получили уже более двух тысяч горожан.