Ливийские боевики были отстранены Турцией от охраны авиабазы Аль-Ватыя

Боевики группировок из Аз-Завии отстранены от охраны ливийской авиабазы Аль-Ватыя. Такое решение приняло турецкое руководство.

Боевики группировок из Аз-Завии отстранены от охраны ливийской авиабазы Аль-Ватыя. Такое решение приняло турецкое руководство.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, турецкие военнослужащие по неизвестным причинам выгнали боевиков с объекта.

Ранее сообщалось, что главарь "Национальных мобильных сил" Правительства национального согласия (ПНС) Салим Кашут сообщил о планах по формированию подразделения из 12 истребителей F-16, переброшенных на север Африки Турцией. При помощи авиации планируется атака на Сирт и Аль-Джуфру.

Ранее телеканал "360" писал, что Ливия освободила двух россиян.