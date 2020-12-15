Мурашко заявил о начале вакцинации от COVID-19 во всех регионах России

Все регионы России начали вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Все регионы России начали вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, во всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в стране участвуют 1229 медицинских организаций.

"Во всех регионах РФ развернуто 89 медорганизаций, принимающих оптовые партии вакцины от коронавируса для распределения", — заявил он.

По его словам, Минздрав России ведет тщательный регистр привитых от коронавируса граждан. В нем уже содержится 28,5 тысячи человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция почти не передается новорожденному ребенку от матери. По его словам, российские врачи зафиксировали лишь единичные случаи рождения детей с коронавирусом.