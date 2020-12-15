Госстат Украины подтвердил повышение трат населения на ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на Украине за последние десять лет поднялась на 612,5%, согласно данным Государственной службы статистики страны.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на Украине за последние десять лет поднялась на 612,5%, согласно данным Государственной службы статистики страны.

Ноябрьский показатель текущего года стал самым высоким за все время. В 2018 году по сравнению с ноябрем 2010 года стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 546,8%, в прошлом году — на 552,7%. Только за последние два года был зафиксирован рост на 45,9%.

По итогам ноября средняя стоимость ЖКХ на Украине выросла на 8%. В основном это произошло из-за подорожания газа и отопления. Цены на газ за месяц поднялись на 26,7%, на отопительные услуги — на 8,6%.

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию на Украине, уже сегодня ясно, что после отмены карантинных ограничений задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги значительно возрастет.