Политолог спрогнозировала утрату интереса республиканцев к Трампу

Члены Республиканской партии США могут потерять интерес к президенту Дональду Трампу из-за неудачи на выборах. Об этом сообщила политолог Наталия Елисеева.

Члены Республиканской партии США могут потерять интерес к президенту Дональду Трампу из-за неудачи на выборах. Об этом сообщила политолог Наталия Елисеева.

По словам эксперта, действующий американский лидер может превратиться в "политическую пугалку" для сторонников демократов. Противники республиканцев используют этот образ против нынешнего главы США, добавила спикер.

Наталия Елисеева подчеркнула, что после окончания президентского срока Дональд Трамп будет активно появляться на публике. Возможно, политик сформирует собственный телевизионный проект. Однако нынешнее положение Трампа наталкивает на мысль, что республиканцы отвернуться от него после 2021 года, передает телеканал "360".