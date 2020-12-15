Председатель Совфеда РФ проведет первое заседание после самоизоляции

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет первое заседание палаты после самоизоляции, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту.

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет первое заседание палаты после самоизоляции, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту.

Заседание состоится 16 декабря. Матвиенко ранее перешла на дистанционный режим работы после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

Спикер Совфеда во время самоизоляции продолжала работу с заместителями и с руководителями комитетов. На заседаниях ее замещал первый вице-спикер Андрей Яцкин.