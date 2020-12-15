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14:27   15 Декабря 2020
Политика

Председатель Совфеда РФ проведет первое заседание после самоизоляции

Председатель Совфеда РФ проведет первое заседание после самоизоляции

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко проведет первое заседание палаты после самоизоляции, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту.

Заседание состоится 16 декабря. Матвиенко ранее перешла на дистанционный режим работы после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

Спикер Совфеда во время самоизоляции продолжала работу с заместителями и с руководителями комитетов. На заседаниях ее замещал первый вице-спикер Андрей Яцкин.

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#россия #матвиенко #совет федерации

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