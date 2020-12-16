Загадочные беляши, квас и жирные коты. Пресс-конференции Путина — как это было

«Политика Сегодня» вспомнила душевные моменты ежегодных разговоров президента России со СМИ за два десятилетия.

17 декабря президент РФ Владимир Путин в 16-й раз ответит на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. Событие стало ежегодным с 2001 года (за исключением 2005 года и времени работы Путина премьер-министром — с марта 2008 по 2012).

Поводом для первой встречи в таком формате стало значительное число заявок от СМИ на интервью. Тогда — в 2001 году — мероприятие длилось чуть больше полутора часов (самая короткая пресс-конференция за всю историю). Через семь лет президент установил рекорд, проговорив с представителями четвертой власти почти пять часов.

Именно тогда он произнес свое легендарное «пахал, как раб на галерах» и ответил на 106 вопросов. Последующие конференции длились в районе четырех часов.

Зато число аккредитованных на общение с президентом корреспондентов росло непрестанно, в том числе представителей зарубежных СМИ. Что можно объяснить уникальным форматом. Ни один другой лидер не общается с медиа подобным образом.

Так, в 2019 году к мероприятию были допущены 1895 репортеров из России и других стран. Обычно вопросы от иностранцев составляют 15–20% от общего количества заданных. Здесь справедливо вспомнить нетленку Путина с пресс-конференции 2001 года:

«Россия никому не угрожает, и нуждается в Европе так же, как и Европа нуждается в России».

Уже через пять лет сдержанный тон в отношениях с соседями по материку сменился на ироничный — лидер РФ в шутку сравнил «Большую восьмерку» со «сборищем жирных котов». А далее типичный бытовой сценарий: государственный деятель так и не дождался официального «оформления брака» с Западом, и на всех пресс-конференциях с 2014 года отвечать приходилось уже по поводу антироссийских санкций.

В 2018 году Путин скажет, что «Россия на протяжении всей своей истории живет» под ними. Но свадьба с мировой политической элитой, возможно, еще состоится. Кто знает, что имел в виду президент, когда в том же году сообщил, что «как порядочный человек» должен будет «когда-то жениться».

Ответы российского лидера на пресс-конференциях не всегда звучат грозно. Иногда Владимир Владимирович делится переживаниями. Так, в 2007 Путин признавался, что консультируется со своей собакой Кони, когда на него нападает хандра.

«Она мне дает хорошие советы», — рассказывал президент.

Одним из топов каждой пресс-конференции становятся вопросы о личной жизни президента. То его спрашивают про экс-супругу Людмилу Александровну, то про выросших дочерей.

На пресс-конференции 2015 года, выслушав вопрос от корреспондента Марии Соловьенко, глава государства сказал ей: «Садитесь, Маша». И получил в ответ: «Спасибо, Вова». Через год он узнал Соловьенко.

«Вова и Маша — я помню нашу дискуссию. Меня мама так только называла в свое время, и мне очень было приятно в этом смысле», — сказал политик.

В сети сохранилось множество вырезок из пресс-конференций Владимира Путина, где он шутит. Настоящим интернет-мемом в 2014 году стал диалог по поводу вятского кваса, который, по словам журналиста из Кировской области Владимира Маматова, крупные торговые сети не хотели выставлять на свои полки. Речь его была немного несвязной, на что президент иронично заметил:

«Вы с утра кваску уже приняли?»

Позже, правда, выяснилось, что Маматов незадолго до мероприятия перенес инсульт, но уже через два месяца его ждали хорошие новости: вятский квас появился чуть ли не во всех магазинах страны.

За 15 прошедших пресс-конференций Владимир Путин успел ответить на самые разные вопросы: в нулевых активно обсуждалась Чечня, экономическое развитие России, интеграция в международное сообщество, в десятых — Украина и Турция, ситуация в Сирии.

«Политика Сегодня» узнала у журналистов из столицы и регионов, о чем они хотят спросить президента на предстоящем событии, которое в этом году, к слову, пройдет несколько в ином формате.

В грядущий четверг, 17 декабря, российский лидер впервые будет отвечать на вопросы удаленно — из своей резиденции в Ново-Огарево. Из-за пандемии рассредоточат и прессу: в этот раз представителей СМИ разместят не только в Центре международной торговли (конференции проходят там с 2012 года), но и на специальных площадках, которые оборудуют в столицах каждого из федеральных округов. Как заверили организаторы, глава государства увидит «всех участников во всех точках».

Чтобы президент наверняка заметил жаждущего задать вопрос, журналистам придется постараться, поскольку еще одним нововведением текущего года стала отмена плакатов, превышающих формат А4. Кстати, отдельным хобби зрителей пресс-конференций традиционно является изучение оригинальных способов привлечения внимания: в 2019 на табличке иркутского журналиста красовалась разлетевшаяся по сети фраза «я видел боль», тогда же россияне гадали, что хотел спросить неназванный корреспондент со словом «беляши» на плакате. Участникам нынешней пресс-конференции можно воспользоваться советом самого Путина, данным четыре года назад:

«Надо быть поскромнее. Не нужно раздражать людей».

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 17 декабря в 12.00 по московскому времени. В 2020 вести прямую трансляцию будут телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ» и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».