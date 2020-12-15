Вышинский объяснил, какую злую шутку сыграла Москва с Украиной

Украина имела все основания для построения собственной государственности, но ей на этом пути помешали внешнее влияние и слабые политические кадры.

Экономическая основа Украины для существования в качестве независимого государства была к моменту распада СССР одной из лучших среди всех бывших советских республик. Украина имела все основания для построения собственной государственности, но ей на этом пути помешали внешнее влияние и слабые политические кадры.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал журналист Кирилл Вышинский.

По словам исполнительного директора МИА «Россия сегодня», Украина, помимо отличной экономической основы, имела еще и очень хорошее географическое расположение, климат, полезные ископаемы и потрясающие человеческие ресурсы.

«Основания были. Но государство — это политическая система и управленческая элита. И была давняя традиция оттока лучших управленческих кадров в центр, в ту же самую Москву. Может быть, это сыграло злую шутку со страной», — предположил журналист.

Однако остается еще и острый до сих пор вопрос сохранения суверенитета, добавил Вышинский. На Украине не все были готовы к такой ответственности. А в условиях отсутствия суверенитета жить проще под чьим-то внешним управлением.

Говоря о будущем Украины, о том, сможет ли страна со временем стать самостоятельной страной, дружески настроенной к России, или она всегда будет стоять на позиции «анти-России», Вышинский отметил, что пока преобладает именно второй тренд и трудно сказать, будет ли он когда-нибудь переломлен.

К тому же на Украине продолжаются процессы фрагментации и дефрагментации государства. Отдельные территории, видя слабость государства и его враждебное отношение к главному соседу, с которым они сами крепко связаны исторически и культурно, понимают, что в этой политической парадигме они жить не хотят. Тогда эти территории просто уходят, подчеркнул Вышинский, отметив. Что речь, конечно, идет о Крыме и Донбассе.

«И я не уверен, что этот процесс территориальной фрагментации Украины уже закончился. Возможно, Украина вообще вернется к границам 17 века, когда она существовала на территории Войска Запорожского. Не готов сейчас давать какие-то однозначные прогнозы», — добавил журналист.

Россия же, по его словам, всегда по отношению к Украине придерживалась простого плана – ей нужна была предсказуемая и дружественная соседняя страна.

Поэтому она, сдержанно и грамотно выстраивала отношения с президентами Украины – с Ющенко, с Януковичем, принимая выбор украинского народа.

При этом планы России по отношению к Украине выстраивались на прагматичной основе, добавил Вышинский. Но в эти прагматичные отношения вмешивались посторонние интересы внешних игроков, которым до состояния Украины не было никакого дела. Они стремились сформировать на Украине враждебное отношение к России и, увы, преуспели в этом, подчеркнул Вышинский.