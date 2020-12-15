Нарушителей мер по COVID-19 в Москве могут выслеживать через соцсети

Московские инспекторы теперь могут выписывать штрафы за нарушение мер по коронавирусу на основании опубликованных в социальных сетях видео и других материалов.

Московские инспекторы теперь могут выписывать штрафы за нарушение мер по коронавирусу на основании опубликованных в социальных сетях видео и других материалов.

Начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков пояснил, что любая информация — фото или видео, в том числе из соцсетей — может стать основанием для административного расследования.

"Дальше, естественно, собирается вся доказательная база и проведение контрольных мероприятий в отношении баров, кафе и ресторанов в части сантребований, в части режима работы не только осуществляется по соцсетям, но и проводятся постоянные рейдовые мероприятия", — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Данчикова, ограничения по COVID-19 не соблюдают лишь около 10% столичных предприятий. Злостных нарушителей единицы.

По последним данным, в Москве насчитывается 703 502 случая коронавируса, 5418 выявили за последние сутки. Справиться с инфекцией за весь период эпидемии смогли 539 859 человек, 10 022 скончались.