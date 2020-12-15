Названа категория наименее подверженных коронавирусу людей

Израильские ученые обнаружили, что больные бронхиальной астмой на 30% меньше рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Израильские ученые обнаружили, что больные бронхиальной астмой на 30% меньше рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Об этом РИА Новости рассказал автор исследования завотдела проактивной медицины «Леумит» Евгений Мерзон. Он заявил, что ученые пришли к такому выводу после исследования 37 тысяч больных, которым провели тестирование еще во время первой волны коронавируса.

"Мы посмотрели соотношение тех, у кого был положительный тест, к тем, у кого был отрицательный. Получилось, что шанс обнаружить вирус у больного бронхиальной астмой на 30% ниже", — рассказал он.

По его словам, причина этого явления заключается в том, что в легких астматиков содержится намного меньше рецепторов, которые отвечают за проникновение вируса в организм. Также астматики более тщательно соблюдали все меры предосторожности, потому заболевали реже.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал выводы ученых Йельского университета о «неправильных» антителах к коронавирусу, сообщает телеканал "360". ПО его словам, к разным видам аллергии склонны все люди, и ничего нового в этом нет. Академик РАН назвал заявления представителей университета "прописной истиной для врача".