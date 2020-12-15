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14:03   15 Декабря 2020
Общество

Лепс обвинил в безразличии коллег, не пришедших на прощание с Гафтом

Лепс обвинил в безразличии коллег, не пришедших на прощание с Гафтом

Знаменитый российский певец Григорий Лепс посетил церемонию прощания с актером театра и кино Валентином Гафтом. Он упрекнул в безразличии коллег, не пришедших в театр.

Лепс назвал своим долгом побыть на церемонии прощания и констатировал, что увидел далеко не всех коллег по творчеству. Он отметил, что "занятые" звезды российской эстрады не нашли времени, передает Федеральное агентство новостей.

"Сожалею, что не увидел здесь некоторых наших коллег по цеху — они обязаны были прийти и попрощаться с таким человеком", — обратил внимание певец.

Исполнитель подчеркнул, что виделся с Гафтом не часто, о чем сильно жалеет. Также он с досадой сообщил, что непосредственно на похоронах присутствовать не сможет.

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